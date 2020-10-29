新興國際中小學一年級學生約160人日前下午變裝現身桃園台茂購物中心，製造現場歡樂過節氣氛。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

新興國際中小學一年級學生約160人日前下午變裝現身桃園台茂購物中心，由新興弦樂團演奏的歡樂組曲帶動，讓小朋友向店家高喊「Trick or Treat」，也贏得各店家的歡迎給糖，學生也開心的大喊「萬聖節快樂」。

新興國際中小學表示，每年舉辦萬聖節活動，將國際上的節慶文化，融入學生的學習，也藉由創意造型或在服裝上大秀搞怪的過程，拉近親子與親師距離。

此次演出的新興國際中小學弦樂社，是由國中部及國小部學生組合而成，演出星際大戰組曲、小美人魚組曲。指導老師陳揚芳老師表示，平時學生利用課餘及午休時間以社團方式練習，學生辛苦的練習表現出精讚優質的演出。

新興國際中小學總校長魏宏恩表示，學校的課程重視學生國際教育及拓展學生國際視野。每年萬聖節活動，由外師進行全美語多元節慶教學，包含萬聖節介紹、刻南瓜教學、鬼屋闖關及討糖等活動。今年更讓學生至購物中心進行活動，不但融合國外文化情境教學，也讓同學有展現自我的舞台與表演空間。

(中時 )