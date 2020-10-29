楊貴媚與朱德剛和全場觀眾一起合影。（桂田文化藝術基金會提供）

2020年因為新冠疫情導致很多藝文活動演出都受到很大影響，身兼桂田文化藝術基金會執行長的影后楊貴媚，一直很密切關心台灣文化藝術工作者是否能撐過這疫情的考驗。她日前一日快閃花蓮，力挺相聲大師朱德剛「八斗喜說演班」在玉里的公益演出，還自曝：「他是我前夫！」

原來，今年5月楊貴媚得知相聲大師朱德剛回到故鄉成立「八斗喜說演班」，便主動聯繫問候，還跟對方說「需要協助時請不吝告訴我」，朱德剛透露有個公益演出計畫正辛苦地推動中，計畫在花蓮縣數鄉鎮進行「看相聲系列 之《笑到病除》下鄉巡演計畫」，楊貴媚看過企劃案後覺得這個計畫很棒，既能讓藝術工作者能不停滯有繼續演出的工作舞台，又能夠帶給民眾們歡樂時光，因此基金會很積極地推動參與支持這項計畫。

桂田文化藝術基金會除了贊助「八斗喜說演班」的「看相聲系列 之《笑到病除》下鄉巡演計畫」公益巡演經費，凡事親力親為的執行長楊貴媚，也堅持只要時間允許一定親自到場支持，因此有了這一趟快閃花蓮行。她說：我們不是一個只是提供預算經費的基金會，我們參與的項目就得要很清楚地知道在做什麼、效益如何，才能知道下一次要如何修正。一切都要做中學。」

當天楊貴媚一整天為了趕火車、趕車程、趕飛機，甚至連坐下來吃個麵的時間都沒有，雖然前陣子才深受眩暈所苦的她再度累壞，但楊貴媚說，當看到身邊的鄉親朋友欣賞朱德剛老師的相聲演出而笑得合不攏嘴時，就覺得非常值得。同行工作人員問起兩人熟識淵源時，楊貴媚還逗趣地說：「他是我前夫呢！」唬得工作人員一愣一愣，她才趕緊解釋說：「他是我2012年演出《東門四少》時入贅到我家的老公啦！舟車勞頓一日快閃，總是要自找一下樂趣嘛！」

這次「看相聲系列 之《笑到病除》下鄉巡演計畫」捨去人口集中的花蓮市，安排至其他鄉鎮演出，是為了減輕偏鄉的民眾交通負擔，為增加推廣效益，巡迴演出採取免費入場，目的是讓更多民眾能欣賞到精彩的相聲演出，演出內容除了三個相聲段子之外，也穿插一段數來寶教學，提升民眾對表演藝術參與的豐富性，讓偏鄉民眾在農閒和工作之餘，不必大費周章跑到外地，就能欣賞到有品質的演出，希望藉由親身體驗相聲的魅力，讓更多觀眾認識並喜歡上相聲。

(中時 )