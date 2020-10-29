空軍第七聯隊一架F-5E戰機墜落台東海域，飛行員朱冠甍殉職，鄰居哭到軟癱，母校精誠中學師長翻起畢業紀念冊，浮現他帥氣模樣，從少年就壯志凌雲，立志當個捍衛戰士，圓夢投入空軍卻殉職，此生無復再見，都無限黯然。
精誠中學學務主任陳浩裕憶起當年是朱冠甍的體育老師，彼此特別投緣，孩子願意分享夢想，結下亦師亦友的師生情誼，冠甍名子特別，別的孩子在高中階段對未來多還懵懂，他受父親任職漢翔航空公司影響，就立志要當空軍了。
陳裕浩說起朱冠甍是帥氣孩子，喜歡體育、擅長打羽球，更是重情的孩子，高中畢業後，年年都穿軍服回母校探忘師長，最愛找他聊些軍中生活，要是不巧沒遇到，總不忘在桌上留一杯飲料，壓著字條「冠甍敬上」，每次看到，心裡總是特別被觸動，他的貼心，一直讓人感動。
精誠中學師長對他都特別難忘，看著他的成長，他也鼓勵學弟妹加入保衛國家的行列，報考軍校，「以中華民國軍人為榮」。
陳裕浩翻著畢業紀念冊，再次看到他的樣子，泛起微笑，想到此生再也見不到了，又陷入無限黯然，記得最後一次看到他是兩年前，近年來可能為女兒誕生而忙碌，才正相念著，突然聽到噩耗，和他以前導師通電話，都不禁都哽咽了，一個這麼好的孩子，特別清楚自己的志向，全心全意地投入熱愛的天空，卻這麼年輕就走了，讓人特別悲傷！
(中時 )
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