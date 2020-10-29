一架F-5E戰機上午在台東起飛不到2分鐘不明原因墜海，上尉飛官朱冠甍傷重不治。國民黨前副祕書長張顯耀在臉書指出，2016年民進黨再次執政後堅持國機國造，打亂F5E／F戰機汰除計劃進程，F-5系列戰機該汰除未汰除，一再延壽才是事故主因，「本次事故其實就是人禍造成！」

張顯耀說，空軍飛官朱冠甍上尉不幸殉職，除了哀悼傷心之外，國防部應儘速查明失事原因，給家屬與國人一個交代。國軍捍衛國土，翱翔領空，巡弋台海，24小時不分晝夜，隨時待命，此時發生令人動容的憾事，請國人給予國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵！

他指出， F-5戰機自民國62年起加入中華民國空軍迄今已有47個年頭，在台生產的最後一架F5F於民國75年12月9日下線服役也已34年，雖然已執行過延壽計劃，但機體老舊金屬疲勞，關鍵性零件商源斷缺，F-5系列戰機維持對空軍是極大的考驗。

張顯耀強調，在2016年政黨尚未輪替前，國防部原採購規劃，F-5E／F本將於去年解除現役，但民進黨再次執政後堅持國機國造，打亂了F5E／F戰機、AT-3高教機汰除計劃進程，F5E／F戰機、AT- 3高教機只能延壽、延壽、再延壽，如今發生憾事即便事故報告尚未完成，但空軍F-5系列戰機該汰除未汰除才是事故主因，本次事故其實就是人禍造成！

他呼籲，空軍現役F-5系列戰機、AT-3教練機都已過最大服役年限多年，如今還在現役服役，擔任國家空防及飛官培訓之用，在AT-5尚未服役前 ，國防部及空軍必須拿出萬全之策為之因應，憾事切勿再次發生，人禍不可再重蹈覆轍！朱冠甍上尉任務結束了，請一路好走！

(中時 )