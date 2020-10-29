朝陽科大國際排名大躍進，展現卓越的學術研究及社會影響力。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布2021年學科排名評比結果，朝陽科技大學近幾年積極禮聘國際師資、強化研究量能，在電腦科學領域位居世界601－800、工程領域排名801－1000名，展現卓越的學術研究與社會影響力，在台灣技職校院中居領先地位。

朝陽科大校長鄭道明表示，英國泰晤士高教特刊是世界最具影響力的大學排行榜，其排名橫跨全球93國，朝陽能在全球電腦科學、工程領域上榜，顯示近幾年投入科研展現成績；此外，學校已連續4年蟬聯全球最佳大學，並榮登世界大學影響力排名、亞太地區最佳大學排名等國際權威排名，辦學績效受肯定。

以電腦科學領域表現，校方強調，學校近年來在國際期刊發表論文數目成長約3倍，並積極發展人工智慧、物聯網應用、大數據及工業4.0、智慧影像辨識、智慧商務等。資訊學院院長廖珗洲強調，為提供產業自動化導入智慧化服務，資訊學院設立「A2I智慧產業技術研發中心」，結合智慧機械產業、全方位培育IT跨領域整合專業人才。

在工程領域的表現，朝陽科大理工學院院長楊錫賢表示，學校近來藉由重點特色計畫培植校級研究中心，帶動研發與產學績效，其中的「非破壞檢測研發中心」擁有火災及風化造成混凝土破壞的深度評估、預力混凝土套管內空洞狀況等多項領先全球的檢測技術。

此外，朝陽更斥資4億元籌設航空學院，除原有的航空機械系，今年又新設「飛行與民航人員技術系」，是全台除空軍官校外唯一可培訓專業飛行人員的大學。校方強調，學校積極與英、美、日、德姊妹校簽訂雙聯學位協議，提供優厚獎學金與生活補助，鼓勵研究生海外攻讀學位，大幅提升國際競爭力。

(中時 )