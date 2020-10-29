桃園市八德區7旬林姓老翁日前獨自騎腳踏車外出走失迷途，員警發現老翁神情徬徨，疑似迷途關心處理。老翁說不出自己家，員警細心從老翁口袋找到身分證件，送老翁回家。

八德警分局廣興派出所員警陳世忠、李萱瑩日前巡邏時，接獲民眾報案，稱八德區建國路與新興路口附近有疑似迷失老翁。警方到場後立即上前關切詢問，老翁忘了回家的路，才會在半夜還徘徊在路邊，警方先向老翁詢問其姓名與住址，但老翁不願說自己的名字，又嚷嚷著說自己是住在建國路和大湳市場附近，但這兩地相差甚遠，無法確認老翁住在何處。

老翁言談過程中，李萱瑩看到老翁褲子口袋塞了一些東西，便提醒老翁看看口袋內有沒有放一些可以幫忙返家的資料，老翁掏了掏口袋拿出了一些紙，李萱瑩發現了有一張證件，細看就是林姓老翁本人的駕照，經查證駕照後確認老翁的身份，原來老翁就住在附近近一公里的廣隆街附近，於是警方就用步行方式護送老翁平安返家。

(中時 )