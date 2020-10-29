陸委會前副主委趙建民日前表示，現階段「台海已經進入準戰爭狀態」，引起熱議。國安局長邱國正今在立院備詢，國民黨立委曾銘宗提問，大陸若攻台可能的3套方案，第一套「全面開戰機率有多大？」邱國正說，比平時要高，但他不能說機率。但台海現階段確實緊張，軍方情勢單位均密切關注。

曾銘宗今29日質詢邱國正，他提到，兩岸情勢升高有三種狀況，第一種情況是「近期兩岸情勢升溫，全面開戰機率有多高？」第二種情況是「不全面開戰，但是可能攻擊東沙、東引、金馬等離島？」第三種情況則是「共機擾台常態化，是否可能造成國軍海、空防壓力？」。

邱國正說，第一種情況，機率比平常要高。曾追問，機率低於10%？邱國正補充回應，「不能表述，一講人家就會認定」。第二種情況，邱說，列入可能，但是或然率不評論。第三種情況，這是納入可能行動。

據《中評社》報導，此外，民進黨立委陳明文則質詢，大陸解放軍部署「東風17飛彈」在東南沿海，是否屬實？邱國正強調，相關位置、數據，都在國安單位掌握中。至於是否是針對台灣？他研判，應是針對「介入台海的國家」。

最後，陳明文也一併詢問，美國大選後，美國國務卿蓬佩奧會不會真的訪台？北京方面可能會出現哪些反應？邱國正說，現階段他不宜做任何評論，任何美國官員來台，大陸都會有相對應反應。

(中時新聞網)