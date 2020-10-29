台中市議員為爭取交通局在選區設置iBike租賃站，各使看家本領。市議員李麗華為爭取太平設置iBike站，29日打扮成「小魔女」手拿掃把質詢，她說市長盧秀燕上任以來，太平沒有新設一處iBike租賃站；如果再不設乾脆發給太平市民人手1支掃把當交通工具。交通局長葉昭甫說，他會放在心上加速設置。

日前有市議員為爭取選區設置iBike租賃站，不惜以刪預算逼交通局長葉昭甫就範！李麗華則以小魔女打扮質詢交通局，為什麼市府標榜iBike站倍增，但從市長盧秀燕上任以來，太平竟沒有新設一處iBike點站，讓她被在地人罵，難道是把太平人當二等公民嗎？

李麗華說，太平人口成長快速，市府如此對待說不過去。如果再不設，乾脆發給在地居民人手1把掃把，像小魔女一樣飛天鑽地好了！並在看板上寫著「停滯不前的交通、充滿委屈的台中，交通局你累了嗎？」揶揄交通局近兩年來設iBike租賃站「掛零」。

葉昭甫指出，交通局已規劃「iBike倍增計畫」，強化大眾運輸站點、學校、商圈、住宅社區等重要據點；迎接捷運通車，首波將於捷運站方圓1公里內規劃起訖點位，包括文心路沿線各大重要路口都將評估設站；如文心山西路口、台灣大道路口等，以增設60站為目標，正進行招標中。

葉昭甫強調，交通局將參酌地方民代建議，優先設置使用量較高的站點，延伸軌道運輸服務範圍；並評估各行政區中心、商圈活動、人口密集等地區，持續盤點資源加倍擴增，預計7年內逐年再增設300個iBike租賃站，滿足市民需求。

(中時 )