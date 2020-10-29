又是你！ 眼尖女店員認出鞋 碩士女工程師偷衣被逮

台南一名翁姓女子，趁最近百貨正逢周年慶，店員皆忙碌期間，26日在新光三越台南小西門店地下1樓，偷走專櫃1件絕版紋身防曬衣送男友，不料尺寸不合，翁女28日晚間直接帶著男友，2度下手偷衣，被眼尖店員認出，翁女就是兩天前的女小偷，因此趁她試衣時打電話報警，而翁女身分也曝光，竟是一名高材生。

這名33歲的翁女，26日逛新光三越小西門店地下1樓，一間專賣澳洲手工防曬衣專賣店，翁女看上1件號稱最強防曬衣的絕版品紋身衣，售價6000元，她看準周年慶期間店員忙碌，趁機順手牽羊，偷來送給男友當禮物。

當天店員就發現衣服不見，調閱監視起鎖定翁女長相，且被偷的衣服已有客人預訂，焦急的店員PO出影像上網尋人，也剛好翁女偷走的衣服尺寸不合，大剌剌再次前往專櫃試穿衣服，不知道自己已經被店員鎖定，隨即遭警方逮捕，且現場發現翁女帶著上次偷的衣服，還有這次試穿的衣服，也以下手放進購物袋，當場人贓俱獲。

而翁女身分也曝光，不僅擁有碩士學歷，還是一名工程師，讓警方相當意外，翁女被逮後辯稱，上次是不小心把衣服拿回家，這回來試穿，打算想購買補償店家，否認偷竊，但由於證據顯示翁女是二度行竊，因此全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時新聞網)