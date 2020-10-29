聯發科技（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽進入決選的緊鑼密鼓階段，從全台涵蓋184個鄉鎮的418個團隊作品中，進入決賽的21個隊伍，今日起將角逐最佳團隊「地氣獎」，歡迎全台網友動起來，為自己家鄉投一票。

聯發科表示，不只呼籲更多民眾一起來關心家鄉事，也讓各團隊測試提案接地氣的程度，邀請大家投下支持家鄉的一票，為地方鄉親們集氣按讚，投票及分享的網友有機會將聯發科技首度釋出的品牌限量好禮組帶回家。

聯發科技「智在家鄉」活動鼓勵民眾運用科技解決家鄉問題，透過科技創意激發台灣民間充沛的社會創新力。今年入圍的21個團隊各有千秋，包括屏東的團隊設計小面積循環水養殖系統，以期提高單面積養殖效率。

嘉義太保的團隊數計自動灌溉以及排水系統，幫溫室及屋頂降溫。雲林團隊號召群眾線上募集資金、專家及旅客，以維護家鄉古蹟；同縣還有另一團隊以AI等科技紀錄布袋戲的「操偶」、「唱腔」和「演練」設計成教學平台助力傳承。

臺中霧峰的團隊用AI分析影像，預估農作物最佳採收期，改善整體收穫品質與賣價。關心關渡平原稻作團隊，系統化土壤水質等監測系統，從農業開始帶動地方發展。同樣利用AI辨識的還有一群飽受改管車噪音之擾的台南學生，把檢舉APP變簡單。

聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽累積三屆的經營，鼓動出民間多元創新的行動方案。本屆參賽議題面向廣泛，包括農業、文化保存、長照、環境、社區營造等，也包括多件防疫相關作品。各團隊敏銳洞察家鄉所碰到的潛在問題，以獨到科技創意，規劃具實踐性的解決方案，大幅拉近科技和生活的距離，從了解土地而生的解決方案，充分表現出以家鄉情感驅動創新的溫暖力量。

這屆新增「地氣獎」前三名團隊獎金各1萬元，同時額外加碼1萬元，提供地氣獎團隊指定的在地組織，期盼讓更多人關注在地議題。聯發科技為鼓勵網友參與，提供品牌限量好禮組，包括參與投票就抽出60名「應援鄉民獎-愛土地野餐組」，分享粉專活動貼文再加碼抽出20名「臉書分享獎-隨行靈感組」，抽獎結果將於11月23日在活動網站及聯發科技教育基金會粉絲團公告。

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