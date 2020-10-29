汽車電氣化浪潮正席捲全球，電動汽車搭載的馬達、車載充電器和DC／DC轉換器等高壓汽車系統都需要碳化矽（SiC）等創新電源技術。Microchip Technology Inc.今日宣佈推出最新通過認證的700和1200V碳化矽（SiC）蕭特基二極體（SBD）功率元件 ，為電動汽車（EV）系統設計人員提供了符合嚴苛汽車品質標準的解決方案，同時支援豐富的電壓、電流和封裝選項。

Microchip新推出的元件通過了AEC-Q101認證，對於需要在提高系統效率的同時保持高品質的電動汽車電源設計人員來說，可以最大限度地提高系統的可靠性和耐用性，實現穩定和持久的應用壽命。新元件卓越的雪崩（avalanche）性能使設計人員可以減少對外部保護電路的需求，降低系統成本和複雜性。

Microchip分離式產品業務部副總裁Leon Gross表示：「作為汽車行業的長期供應商，Microchip持續拓展車用電源解決方案，引領汽車電氣化領域的電源系統轉型。我們一直專注於提供汽車解決方案，協助客戶輕鬆過渡到碳化矽（SiC），同時將品質、供應和支援挑戰的風險降至最低。」

Microchip作為汽車行業供應商的歷史已經超過25年。公司擁有碳化矽（SiC）技術以及多個通過IATF 16949:2016認證的製造工廠，可透過靈活的製造替代方案提供高品質元件，大幅降低供應鏈風險。

經過Microchip內部以及協力廠商測試，關鍵可靠性指標已經證明，與其他廠商生產的SiC元件相比，Microchip的元件效能更加卓越。與其他在極端條件下出現效能下降的碳化矽（SiC）元件不同，Microchip元件效能保持穩定，有助於延長應用壽命。

Microchip碳化矽（SiC）解決方案的可靠性和耐用性在業界處於領先水準。其耐用性測試表明，Microchip的碳化矽蕭特基二極體（SiC SBD）在操作電感切換（UIS）時可提升20％的能量承受能力，在高溫下具有極低的洩漏電流，因此可以延長系統壽命，實現更可靠的運行。

Microchip的SiC汽車功率元件進一步拓展了其豐富的控制器、類比和連接解決方案產品組合，為設計人員提供電動汽車和充電站的整體系統解決方案。Microchip還利用最新一代碳化矽（SiC）晶粒，提供700、1200和1700V碳化矽蕭特基二極體（SiC SBD）和金屬氧化物半導體場效應電晶體（MOSFET）功率模組的廣泛產品組合。

此外，Microchip推出的dsPIC數位訊號控制器可提供高效能、低功耗和靈活的周邊。Microchip的AgileSwitch系列數位可程式設計閘極驅動器，進一步加快了從設計階段到生產的進程。這些解決方案還可應用於可再生能源、電網、工業、交通、醫療、資料中心、航空航太和國防系統。

(工商 )