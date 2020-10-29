意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出STM32 Nucleo Shield顯示板卡，開創了物聯網產品人機界面之先驅。新SPI Shield顯示板卡X-NUCLEO- GFX01M1利用STM32G0微控制器（MCU）的經濟性，支援導入低成本非記憶體映射SPI快閃記憶體IC等新功能的最新版TouchGFX軟體（4.15.0版）。

如果採用STM32G0和TouchGFX開發專案，研發人員可用僅5美元的物料清單成本，為任何專案增加一個小圖形介面螢幕，如此一來，計時器、控制器、家電等簡單的裝置也能為使用者帶來類似智慧型手機般的使用體驗。

X-Nucleo-GFX01M1 Shield顯示板卡支援新的X-cube-display套裝軟體，該套裝軟體提供了簡單的「hello world」介面常式。這款Shield板卡整合一塊2.2寸QVGA（320x240）SPI顯示螢幕、64 Mbit SPI NOR快閃記憶體和一個控制手把，可以與NUCLEO-G071RB等各種STM32 MCU開發板搭配使用。

STM32G071RB是一款主流的Arm Cortex-M0+ MCU，其整合高達128KB的快閃記憶體、36KB SRAM、各種通訊介面、類比外部針砭、快速I/O埠、硬體安全ID和一個USB Type-C Power Delivery控制器。

最新版TouchGFX軟體透過TouchGFX引擎的部分幀緩存方法，可以將GUI佔用的RAM空間大幅降低高達90％，並讓在僅16-20KB的MCU RAM記憶體中使用簡單的使用者介面。新版軟體採用一種新的渲染演算法來加強GUI性能，並透過一個優化的順序先更新部分螢幕，然後再完成額外的幀更新，進而避免分散注意力的撕裂視覺效果。

另外一個新增功能是支援非記憶體映射SPI快閃記憶體，使更複雜的GUI可以將圖像、字體等佔用大量記憶體空間的圖形資源存放在低成本的外部記憶體中。

(工商 )