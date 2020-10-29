林芯儀首張個人專輯《Singing with You》發片記者會(陳俊吉攝)

「星光三班」亞軍林芯儀，出道16年終於發行首張專輯《Singing With You》，29日舉辦發片記者會，邀來好友阿喜力挺站台。林芯儀去年因為嚴重的胃食道逆流，導致聲帶受損險失聲，隨後透過手術治療，嗓音已回復許多，持續積極做語言復健治療，她坦言聲帶受損後無法痊癒，「因為每天都得吃東西跟說話唱歌，多少聲帶都會磨損，不會完全復原。」

她每年定期就醫在聲帶上注射玻尿酸或進行血小板自體增生手術，維持聲帶的肌肉狀況，她注射時需要全身麻醉，因此過程中沒有痛感，並自認現在聲音相較過去渾厚的程度差滿多，「10年前的我比較硬派、猛烈的唱，現在聲音是圓潤。」

今年34歲的她，年初赴德國參加好友婚禮，認識一位被封為長像「羅素克洛」德國工程師，2人很聊得來，昨大方認愛已交往3個月，男方大她10多歲，未婚未生，加上她對於結婚沒有憧憬，價值觀、個性很合，卻因為疫情，他們7個月沒見面，只能維持遠距離戀愛，每天視訊聊天，如何維繫熱戀？她害羞：「每天都說很想他，但身體方面就沒辦法，畢竟對著鏡頭很怪。」

在記者會上，她不諱言在3年前愛貓、奶奶接連離世，大受打擊，突然感到生活沒重心，陷入憂鬱症，在工作結束後都會忍不住大哭，甚至用手搥牆、用力捏自己，來發洩不好的情緒，好友立即帶她去看醫生諮詢，至今仍有服藥，她現有家人、好友及男友陪伴下，從低潮中走出來。

林芯儀舉辦發記者會，阿喜到場力挺獻吻。（陳俊吉攝）

林芯儀舉辦發記者會，阿喜到場力挺獻吻。（陳俊吉攝）

(中時 )