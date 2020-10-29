田馥甄、蕭敬騰（老蕭）領軍的獅子LION 29日宣布參加今年台中跨年晚會「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」，同是獅子LION首度站上台中市跨年的舞台，當晚打頭陣擔任開場演出，被盛讚是「全台最強開場」是否備感壓力？主唱老蕭表示：「開場的熱烈氣氛讓人感覺超興奮，加上這次真的是獅子LION第一次到台中開唱，特別期待，也希望大家都能一起來迎接新年。」

獅子LION預告在台上嗨唱搖滾，大展魅力，向粉絲喊話：「為了第一次的台中演出，獅子LION這次特別準備了完整半小時的歌單，希望讓台中的朋友感受到獅子的熱情，也會準備限量的跨年禮物，現場見。」至於2021年新年期許？老蕭祝福：「希望大家都能平安健康，世界很快就回到開心的步調，也希望很快就能推出獅子的新作品跟大家分享。」

據悉老蕭跨年今年接2場，將在台中、台北趕場飆唱？他所屬喜鵲娛樂僅表示：「我們的行程還是要以主辦單位公告為準。」而田馥甄睽違6年在台灣嗨唱跨年晚會，當天在台中陪伴民眾倒數，歡樂迎接2021年，田馥甄說：「很久沒來台中演出了，期待當天和大家一起歡聚倒數，盼望2021大家都平安健康。」外傳田馥甄同樣會在台北、台中跨年演唱會獻唱，她的經紀公司回應：「希望可以陪伴大家一起迎接2021的到來！一切以主辦單位公佈為主。」

田馥甄將在台中跨年演出。（台中市政府提供）

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