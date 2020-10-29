日前下午4時許，一對年輕夫妻匆忙地跑到台中市政府警察局第四分局黎明派出所報案，稱在路邊看到一名兒童推著小推車在路上走著，旁邊沒有大人看顧疑似走失，希望員警協助兒童尋找家人。警員李建儒、謝利佳立即將男童帶返所暫予安置。

警方指出，員警起先男童對於男警關心慰問感到害怕，始終默默不敢說話，甚至當場嚎啕大哭。所幸在女警謝利佳、工友及志工阿姨等人的溫柔安撫後，男童的情緒才平穩下來，細心的謝員發現男童赤腳沒有穿鞋，猜想男童應該是在住家附近玩耍一時迷失方向。

警方便一把將男童抱到懷裡，沿著男童迷失地點周圍徒步行走詢問路人有無線索，最後在不遠處發現泫然欲泣著急尋找孩子的男童母親，母親見到愛子歸來喜極而泣不斷向警方致謝，終於讓迷途小童冒險記順利落幕。

婦人表示，兒子今年6歲，平時會讓其在住家門口玩耍，沒想到渠轉身到廚房關個爐火，兒子竟獨自走到路上，對於看顧不周造成大家困擾感到相當不好意思，幸好有熱心民眾報警以及員警的幫助，才讓兒子不到一小時就安全返家，不致迷失街頭餓肚子。

黎明所長林澤聰呼籲，幼童因活動力充沛，家長需在一旁看顧避免走失或發生危險，家中幼童走失可能會在住家附近或熟識的地點徘徊，家長可以溝通並教導孩子出門要向父母報備或由家人陪同，若發現家中寶貝走失時，可立即撥打報案專線110或到附近派出所報案由警方協助尋回。

(中時 )