楊惠姍盼望大家為張毅集氣祈福。（翻攝自琉璃工房臉書）

68歲金馬導演、琉璃工房創辦人張毅27日晚傳出病危消息，妻子金馬影后楊惠姍29日透過琉璃工房臉書，發表給琉璃工房夥伴的信來說明張毅現況。

楊惠姍寫道：「這兩年執行長病得很辛苦，不停的進出醫院，尤其這些日子以來，他因為先天免疫功能及腎的諸多問題，造成身軀經常腫脹而疼痛，在醫院裡躺在床上，全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方，發著高燒，咳著血，無法細數的各種疾狀……」

楊惠姍心疼丈夫受病魔折磨，「看著他仍然虛弱的、努力的寫著工房新作品的說明文、文案，吃力的用著腫脹幾乎已經提不起筆的手，認真用力的「練習簽名」，因為很多公文要等著他親簽，看著他的辛苦，我心如刀割，我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊……」

楊惠姍接著寫道：「他一直不忍我辛苦，我在他耳邊告訴他，你就是我全部的世界，哪怕你是坐輪椅或躺床上，只要你不覺得那是所謂的不好的生活品質，只要你願意活著，我都會快樂的照顧你，在你身邊，很幸福的跟你過完後面的日子。」

文末她也希望大家能給予張毅祝福，「各位都是執行長最愛的夥伴，在他眼裡，你們都是他的孩子，現在爸爸生病了，但他仍然努力的跟病魔奮戰中，惠姍懇請你們不管在哪裡，什麼時候，每天隨時遙寄一下祝福，執行長會聽到的，衷心謝謝你們。」

楊惠姍傳出哀痛斷絕跟外界聯絡，琉璃工房總監丁立立29日表示，謝謝各界的關心，楊惠姍會保重自己的身體，她現在最需要大家一起幫忙集氣祈福，讓公司的最大支柱張毅能夠趕快好起來，而琉璃工房的公司營運一切正常，未受影響。

(中時 )