美國對華為發出禁令，導致華為的消費業務面臨嚴重打擊，雖近期美方允許一些企業恢復供貨華為生產產品所需的零組件，但華為最新一代5G旗艦機所搭載的麒麟9000，確定因台積電在9月14日之後不再替其供貨，成為絕版品，華為消費者業務執行長余承東坦言，這些日子讓他壓力很大，甚至睡不好覺。

綜合陸媒報導，華為將在30日舉行華為Mate40系列大陸發表會，華為官方則是在28日公布一段余承東受訪影片，指出這些日子受到美國禁令影響，過得比以前還要忙，工作也更有挑戰，營運團隊日以繼夜工作，自己的睡眠時間也不夠，坦言今年的壓力的確更勝於過去幾年，甚至一小段空閒時間就會打盹。

自2018年底華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟遭加拿大警方逮捕後，美國政府就不斷遊說盟國，禁止華為參與當地5G基建，2019年5月，華為遭美國商務部列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，直至今年5月，任何企業更被要求只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，都要經過美國政府審核通過才能放行，並將在今年8月解釋，第三方採購商也不能透過其管道供貨華為所需產品，華為行動裝置業務面臨生死交關。

余承東坦言，壞消息一波波來，但再壞也就這樣，華為未來會努力帶來好消息，不斷為消費者提供優良的產品，華為也會持續解決供應問題，想辦法維持消費者業務。

此外，美國政府近期頻頻鬆手，允許AMD、英特爾等廠商供貨華為，預料華為筆電業務仍可順利營運。英媒引述知情人士指出，，只要不是5G業務，都有機會獲得美方放行供貨華為，預料高通、聯發科有機會受益。日媒消息指出，SONY與OmniVision的CMOS影像感測器獲得美方許可，可以出貨華為。

(中時新聞網)