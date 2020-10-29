美食外送逐漸普及，不少地區更開放24小時外送，隨著訂單需求增多，不少男女投入外送行列。一位女外送員卻抱怨，送餐時找不到地址，連絡客人後對方竟要求她「跟著太陽走」，相當傻眼。更忍不住嗆對方：為甚麼要跟我講幹話？

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上分享送餐的奇葩經驗，因為找不到客人公司地址，打電話聯絡對方後，對方竟說「妳知道西邊是哪一邊嗎？往西邊一直走就到了。」但這回答讓原PO仍稿不清楚方向，詢問位置有沒有目標物可以參考。沒想到客卻回「太陽東升西落，妳知道吧？」

但原PO看了頭頂的太陽卻傻眼直呼「現在正中午，太陽在我頭頂上方餒！為什麼要跟我講幹話？」表示很想把餐點直接丟進大海。但客人卻自顧自地說「這樣妳懂了吧！」說完後馬上掛斷。

貼文一出網友紛紛表示「真的蠻無言的……」、「 好無裡頭的顧客、「他一定是路癡」、「往西邊一直走...比較想叫他直接去西方極樂世界」。不過網友也分享，不少手機其實都有內建「指南針功能」，這種情況就可以派上用場。

(中時新聞網)