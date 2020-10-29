台南地區農會找來安南醫院一同參與推動社區健康營造計畫已1年，29日舉辦「幸福農村」異業結合成果展，農會有四健會、青農與家政班成果擺攤，醫院則分享健康社區營造心得。

台南地區農會「幸福農村推廣計畫」29日舉辦成果展，除了農會推出四健會、青農與家政班成果，安南醫院派員到場，展現近年推動社區健康營造的成績，包括高齡友善、健康促進等。雙方一起為安南區地方創生。

安南區長葉誌明、台南地區農會總幹事楊憲仁與安南醫院過去1年來，一起以「防跌環境」、「高齡友善商店」、「高齡志工招募培訓」、「健康篩檢與轉介異常」、「開發在地農特產品風味餐」等多元子計畫展開社區營造，成果展豐碩。

安南醫院副院長林聖哲表示，透過走入社區、實地發現問題，院方協助施工改善和順教會廣場的地平計畫，還有興安宮、南興里和城西里社區活動中心的公共廁所內防跌環境建置，裝設扶手協助長者如廁安全最具體可見的成果是減少高齡長者跌倒風險。

醫院更與農會結合，應用在地農特展品芝麻、虱目魚開發製作風味餐，發揮共同推廣地方產業文化，緊密結合社區功能。

(中時 )