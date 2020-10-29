台中市議員黃馨慧29日在市議會質詢時指出，雙十公車優惠限定市民，卻又納入外縣市學生與市民的新住民配偶，關心身份劃分的依據與公平性，以及兒童卡規劃等事宜。交通局說明，雙十公車優惠新政策明年起上路，設籍台中的市民享10公里內免費，超過10公里只要10元，考量外地學生通勤工具有限，市民的新住民配偶，未來取得身分證也將設籍台中，因此比照市民享有優惠。

依據兒少福利法規定，兒童搭乘大眾交通運輸可享優惠，考量目前銷售通路較不易購得半票卡，因此市府採「申請制」，免費提供兒童卡給6至12歲學童，家長可向學校申請，後續由學校發送，兒童持該卡搭公車享雙十公車優惠，滿12歲後該張卡片將自動轉為全票，無需重新綁卡即可續享優惠，非市民學生於畢業後，系統將自動取消優惠資格。

交通局指出，為減輕學生綁卡不便，市府主動規劃到校巡迴綁卡服務，高中職以下學生可直接在學校綁卡；持有敬老愛心卡的台中市65歲以上老人(或年滿55歲以上原住民)及領有身心障礙證明者，得免經綁卡程序，續享雙十公車優惠。

交通局強調，有關議員建議加強身障人士綁卡便利性，交通局說明，只要符合資格的民眾，就可持手邊習慣使用的電子票證(一卡通、悠遊卡、愛金卡)，到各區公所、各戶政事務所、市府公告的捷運綠線捷運站及圖書館等處申請綁定；民眾若不便出外，也可委託他人攜帶文件、電子票證、委託書及受委託人國民身分證等文件，到區公所等地辦理。

(中時 )