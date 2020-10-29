台南市長黃偉哲（右）29日視察幼兒園，確認幼兒園使用本土豬肉。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲29日下午赴幼兒園視察，確認幼兒園是否使用本土豬肉，避免萊豬進入校園。提到萊豬入關之後，消費者是否很難判斷，吃下的豬肉來源為何？黃偉哲說，透過標章、產地標示等政策都可以預防，而且只要不買外國豬肉，就不用擔心吃到萊豬。

黃偉哲日前曾宣布，營養午餐全面使用本土豬肉，他說，每天菜單裡面的豬肉，透過QR Code都可以溯源來自哪個牧場、哪個縣市、哪一個拍賣場所，對於學童而言，是最大的保障。至於有民眾擔心，散裝豬肉如肉丸、香腸等，是否會有疑慮？黃偉哲也說，地方政府一定會確認生產端，讓消費者安心食用，但最重要的，就是只要購買本土豬肉，就能避免吃到萊豬。

另外，黃偉哲也提到，其實一切都是市場法則所致。自從2012年開放含萊克多巴胺的美牛、不含萊克多巴胺的美豬進口後，含萊克多巴胺的美牛銷量逐漸增加，不含萊克多巴胺的美豬卻是一直減少，這就是市場的法則。但黃偉哲認為，市場法則歸市場法則，地方政府仍會嚴格把關，讓消費者放心。

此外，針對萊劑零檢出中央地方不同調，黃偉哲指出，台灣就這麼小，如果一國多制，恐還將成軍閥割據，的確有些怪怪的。不過，黃偉哲補充，地方雖然可以表達意見，但若是中央的權責，地方政府也會尊重。

(中時 )