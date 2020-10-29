中裕（4147）公告，旗下COVID-19抗體新藥計畫（代號命名為TMB-200）已於29日向美國FDA提出Pre-IND（人體臨床試驗預備會議申請，號碼為153509），FDA將給予書面回覆。

FDA是在今年5月11日發布了「COVID-19公共衛生緊急狀況：COVID-19相關藥物及生物製品的Pre-IND會議申請的一般注意事項-產業與研究人員指南」，根據該最新指南，FDA建議申請者向FDA提交Pre-IND會議申請，申請者和FDA之間可以儘早就COVID-19藥物相關的研究計畫進行討論，以利加速後續IND審查及啟動相關臨床試驗。

由於Pre-IND的送件是美FDA針對COVID治療藥物快速開發進入臨床試驗重要的第一步，宣示中裕的新冠抗體新藥將有機會在明年進行臨床。

中裕執行長張念原先前在法說會中表示，由愛滋病毒權威何大一授權治療新冠病毒的抗體2-43（TMB-200）未來聚焦歐美市場，預計明年3、4月進入一期臨床試驗，將在秋天結束後，旋即進行二／三期臨床，預期2022年底前申請EUA（緊急授權）。

張念原表示，該抗體新藥所有生產都會由竹北廠生產廠，中裕已就運輸流程等程序做模擬，明年初進入動物實驗時也會同時進行GMP。

(工商 )