行政院主計總處將在30日公布第三季經濟成長率，行政院長蘇貞昌29日在行政院會表示，先前主計總處預估保2，「相信會有更好的消息告訴大家」，台灣的經濟成長率不但是亞洲四小龍唯一正成長，經濟成長數字非常亮麗好看。

主計總處8月時預估第三、四季經濟成長率分別為2.01％及2.56％，全年經濟成長率1.56％。

蘇貞昌29日在行政院會說，台灣在疫情下仍力保經濟開紅盤，政府紓困振興及時到位，最近幾個重要的經濟指標，都有很亮眼的成績：8月、9月的出口值，連續突破300億美元大關，累計第三季出口值達900億美元，創下歷年單季最高；9月的外銷訂單，不只「連七紅」，年增近10％，訂單金額更突破500億美元，創下歷年新高，累計第3季外銷訂單同樣創下歷年同季新高。

蘇貞昌說，台灣在疫情下自立自強，展現堅韌之島的特質與能耐，外商也看好台灣，紛紛加碼投資。除了Google在台設置第三座資料中心，台灣成為其亞太地區最大的軟硬體基地外，周一微軟也宣布投資台灣的新計畫，要進一步發展台灣成為其海外最大的雲端研發中心，預估將帶來超過3,000億元的產值，創造3萬個就業機會。

蘇貞昌說，今年上半年我國經濟成長率0.78％，是亞洲四小龍唯一正成長，第三季經濟成長率，先前主計總處預估可望保2，樂觀期待會有更好的表現。

(工商 )