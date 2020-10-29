中共19屆五中全會今落幕，重頭戲是審議通過簡稱「十四五」的第14個五年規畫及「2035年遠景目標的建議」。會議公報還提到，要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

為期4天的中共19屆五中全會29日閉幕，官方發布會議公報，會議審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。而建議通過後，會起草「十四五」規畫綱要草案；並於明年「兩會」提請全國人民代表大會審議。

全會提出到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標為：中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。

至於「十四五」時期經濟社會發展主要目標為經濟發展取得新成效，現代化經濟體系建設取得重大進展；改革開放邁出新步伐，更高水平開放型經濟新體制基本形成；社會文明程度新提高，社會主義核心價值觀深入人心，中華民族凝聚力進一步增強；生態文明建設新進步，主要污染物排放總量持續減少，城鄉人居環境明顯改善；民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善，鄉村振興戰略全面推進；國家治理效能得到新提升，防範化解重大風險體制機制不斷健全，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

公報強調，五中全會有深入分析中國發展環境面臨的深刻復雜變化，認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。要深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來新矛盾新挑戰，保持戰略定力，辦好自己的事，發揚鬥爭精神，樹立底線思維。

而兩岸關係部分與過往差不多，仍重申和平統一。另，北京明日上午10時將召開記者會，介紹本次五中全會精神。

(中時 )