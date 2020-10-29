入圍本屆金馬獎最佳女主角、女配角、改編劇本等六項大獎的療癒系電影《孤味》，即將於10月30日至11月1日搶先口碑場，11月6日正式上映，今日釋出「特別演出篇」花絮，由女神張鈞甯飾演片中被送養的女兒，四個姊妹不僅演技皆備受肯定，一字排開的超高顏值更讓網友讚嘆！而花絮中張鈞甯還幽默地玩笑道：「後悔了吧！女兒長得多漂亮，沒有人要！」

而這位客串的大明星全靠監製徐若瑄一通電話就敲定，Vivian表示：「我直覺想找一個臉蛋有特殊氣質且帶點洋氣的人，當下就想到鈞甯，而且她戲也好，但這個詢問過程還蠻害羞的，因為有段時間沒聯絡了。」讓她感動的是，接到電話的張鈞甯，連劇本都沒看過，竟一口就答應。而且行程滿檔的張鈞甯，還特別擠出一天的空檔飛回台灣拍攝，隔日就立刻離台。談到這次接演《孤味》，張鈞甯坦言看完劇本深受感動，有感而發地感嘆：「人生當中其實很多時候『放下』是最難的，觀眾可以透過這部電影，跟著片中角色一起學習成長和放下。」

《孤味》全片大部分時間都在台南拍攝，銀幕裡的母女、姊妹情更是延伸到幕後，拍攝現場就像個大家庭，讓行程緊湊而無法參與彩排的張鈞甯，一踏進片場便感受到濃濃的「家的溫度」，在走戲時就忍不住鼻酸、眼眶含淚。而談起這次拍攝，張鈞甯表示：「上次看到盈萱是我把獎送到她手上，再見面時她就成了我大姊，感覺好微妙；Vivian也是，情感好豐富；最後是淑芳阿姨，我只要看著她的眼神，就會有種慢慢湧上心頭的感動，感覺好真實。」儘管只有短短一場戲，卻讓張鈞甯驚嘆：「太厲害、太可怕了你們！還好我只來一天，不然壓力有多大啊！」徐若瑄也表示：「原來這些感動不只是拍了好多天的我們，是連鈞甯才剛踏進來，就可以感受到這個氛圍，忍不住會流淚。」並期待這樣感人的母女、姊妹親情，很快就能讓觀眾在大銀幕看到！

(中時 )