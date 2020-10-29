全球線上拍賣龍頭EBay28日公布的第3季業績報喜，營收26億美元年增25％，非通用會計準則（non-GAAP）獲利每股85美分，高於去年同期的62美分，Q3活躍買家數年成長5％達1.83億。EBay受此激勵調高今年全年財測，年營收可望介於100.4億美元至101.1億美元之間，高於前估值95.9億美元至97.8億美元之間。

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