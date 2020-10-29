Q3業績報喜 EBay上調全年財測 19:392020/10/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球線上拍賣龍頭EBay28日公布的第3季業績報喜，營收26億美元年增25％，非通用會計準則（non-GAAP）獲利每股85美分，高於去年同期的62美分，Q3活躍買家數年成長5％達1.83億。EBay受此激勵調高今年全年財測，年營收可望介於100.4億美元至101.1億美元之間，高於前估值95.9億美元至97.8億美元之間。 (工商 ) #全球 #EBay #業績報喜 #全年財測 #之間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 啖蘋果、遠端訂單 譜瑞Q3賺逾一股本 04:102020/10/29 證券．權證 《日股》日經綠油油一片 早盤下挫156點 12:162020/10/29 財經 《國際金融》企業財報助攻 歐股微升 17:222020/10/29 財經 《通信網路》法說報喜 聯亞獲3外資齊讚、喊上325元 12:332020/10/29 財經 大同綜合訊電將辦特展 29日發表多款新品搶市 12:342020/10/29 財經 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 雲端運算帶旺Q3 微軟看衰Q4財測 股價跌 04:102020/10/29 全球財經 《百貨股》「雙11」拚了 富邦媒momo業績要年增50％ 08:352020/10/29 財經 《美股》獲利驚喜＋上修財測 福特盤後勁揚5％ 10:172020/10/29 財經 momo搶雙11 增千名臨時工 總座谷元宏：今年業績拚50％成長 04:102020/10/29 財經要聞 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 川普慘了？大選前美股慘崩 這事讓投資人怒投反對票 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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