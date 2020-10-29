生產飛機引擎的美國工業巨頭奇異（GE）28日發布第3季財報，受疫情重創航空業拖累，該季營收仍告萎縮，但多虧裁員及削減成本減少虧損。奇異Q3營收194.2億美元，較去年同期萎縮17％；派發優先股股利前淨損11.4億美元，去年同期淨損94.2億美元。

(工商 )