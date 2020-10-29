Cost down有用！奇異Q3虧損收斂 19:392020/10/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生產飛機引擎的美國工業巨頭奇異（GE）28日發布第3季財報，受疫情重創航空業拖累，該季營收仍告萎縮，但多虧裁員及削減成本減少虧損。奇異Q3營收194.2億美元，較去年同期萎縮17％；派發優先股股利前淨損11.4億美元，去年同期淨損94.2億美元。 (工商 ) #奇異 #虧損 #萎縮 #淨損 #Cost 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Cost down有用！奇異Q3虧損收斂 19:392020/10/29 財經 日本9月零售銷售慘澹 連7個月萎縮 11:392020/10/29 財經 《盤後解析》美股染「疫」 台股驚摔月季線 14:322020/10/29 財經 三大車廠股價狂飆 打敗大盤 20:422020/10/29 財經 新日興 淨灘歡度55周年 04:102020/10/29 產業特刊 無懼升值 台達電Q3獲利啵亮 04:102020/10/29 財經要聞 櫃買Q4發行端強強滾 04:102020/10/29 證券．權證 李嘉誠踩雷大失血 港首富換人當 04:102020/10/29 產業財經 原相三引擎推動 Q3獲利喊衝 04:102020/10/29 證券．權證 艾克森美孚宣布未調升股息 1982年以來首見 11:592020/10/29 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 散戶小心 台股下殺恐不妙？ 專家爆真正兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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