純網銀開業不斷延期，原本金管會樂觀預估2020年6月可開張，但一延再延，現在三家都還卡關。銀行局長莊琇媛29日指出，金管會對樂天、LINE Bank、將來銀行三家純網銀都已完成實地查核，目前正針對查核缺失改善，且有兩家完成面談的純網銀業者明確表示2020年底前可試營運。

莊琇媛指出，對金管會來說，「試營運」就是正式對外開業，但試營運只有對特定人員提供服務，像是員工、關係企業，試營運的對象就看純網銀自己決定，但對金管會來說，就是已經開始對客戶提供服務、開始營業。

不過，銀行業者分析，若是金管會十月底還不發營業許可證，恐年底前三家都來不及開業，因為除了要金管會點頭之外，後續還要向央行、存保、財金公司等單位申請連線作業、核可等流程，而據過去經驗來看，金管會發照後至少要6到8週才能真正開業。

莊琇媛則指出，目前三家純網銀都還是有系統介接不順利、一些小缺失，也積極在針對這些缺失改善中，預計11月初各家就會把改善計劃送進金管會，若業者、金管會雙方都加快腳步，年底前開業還是有機會的，至少現在已有二家明確表示年底前可試營運。。

(工商 )