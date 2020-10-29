台北市大安區復興南路二段巷弄，今天清晨5時許，停在路邊的6部機車被無名火燒毀，警消研判是縱火，轄區大安分局調閱監視器，查出火警前，有2名可疑男子經過，稍早帶回2人回派出所釐清。初步了解，其中1名就讀台大的25歲許姓研究生涉嫌酒醉後縱火，現由警方依公共危險罪嫌偵辦中。

消防局表示，29日清晨5時許，大安區復興南路二段340巷內，有一排停放路邊的機車，突然冒出火舌濃煙，附近住戶睡夢中驚醒報案。警消迅速撲滅火勢，警方調閱監視畫面清查，發現起火前，有2名男子徒步經過，其中1人疑似點火燒機車，涉嫌重大。

警方晚間帶回2名就讀台大研究所的男學生，許姓研究生懊悔供稱，當時酒後見到1部外送員的機車上有條毛線，才好奇以打火機點火釀禍，直到火苗熄滅才離去，豈料後續竟釀成大火，訊後將被移送北檢偵辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )