台中市明年將推動限市民搭10公里免費公車， 並將發送兒童卡。國民黨市議員黃馨慧29日市議會質詢時抨擊，6-12歲發行「兒童卡」根本就是花博卡的翻版，不但會浪費公帑、還會流標，交通局未事先詢問否每位兒童都需要就要發給每個人，未來可能會流為「蚊子卡」。交通局指出，為減輕學生綁卡不便，市府主動規劃到校巡迴綁卡服務。

黃韾慧說，交通局要發6至12歲「兒童卡」，根本就是花博卡的翻版！浪費公帑，不但「沒預算、先承諾」、「先發包、先偷跑」、「沒申請、送好送滿」，沒有詢問兒童需求就要發兒童卡，最後結果將淪為「蚊子卡」。台中捷運公司10月5日公告「兒童交通卡採購」案，14日就流標，還沒發包採購兒童卡，交通局已經在研擬宣導，「老師要如何蒐集兒童個資發卡呢？」

黃馨慧表示，交通局有沒有調查過6至12歲學童、有多少人沒有公車乘車卡片，已有乘車卡片的，「市府非要每人塞一張？」。9月底葉昭甫曾說兒童卡「要申請才有」，但是卻委託台中捷運公司發包採購21萬5700張兒童卡片，難道你們已經「神預估」6至12歲兒童每人都會申請嗎？

黃馨慧強調，6-12歲沒有兒童卡，乘坐公車就沒有優惠嗎？但據根據「兒童及少年福利與權益保障法」本來就要提供兒童優惠，為何獨獨只有台中堅持要「持卡」優惠？她要求對於免費對象一定要說明清楚，不要造成市民混淆。

交通局說，依據兒少福利法規定，兒童搭乘大眾交通運輸可享優惠，考量目前銷售通路較不易購得半票卡，因此市府採「申請制」，免費提供兒童卡給6至12歲學童，家長可向學校申請，後續由學校發送，兒童持該卡搭公車享雙十公車優惠，滿12歲後該張卡片將自動轉為全票，無需重新綁卡即可續享優惠，非市民學生於畢業後，系統將自動取消優惠資格。

交通局指出，為減輕學生綁卡不便，市府主動規劃到校巡迴綁卡服務，高中職以下學生可直接在學校綁卡；持有敬老愛心卡的台中市65歲以上老人(或年滿55歲以上原住民)及領有身心障礙證明者，得免經綁卡程序，續享雙十公車優惠。

(中時 )