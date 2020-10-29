爐碴不能用於結構性混凝土，主因在於電弧爐煉鋼鐵後產生的廢氣爐碴，含大量游離氧化鈣及氧化鎂等成分，摻入預拌混凝土中使用，將導致遇水氣膨脹、鏽蝕而破壞結構強度，影響安全與品質。（資料照）

完工的堤防護岸工程，因為使用爐碴混凝土，明顯出現長達10多公分的裂痕，破損處明顯鏽蝕，鏽痕斑斑。（彰化地院提供／謝瓊雲彰化傳真）

完工的堤防護岸工程，因為使用爐碴混凝土，明顯出現長達10多公分的裂痕，破損處明顯鏽蝕，鏽痕斑斑。（彰化地院提供／謝瓊雲彰化傳真）

台中市中泰預拌混凝土廠和南投縣久鈺營造廠，由張男、邱女夫妻經營，兩人承攬水利署第三、四河川局，所發包海堤、河堤護岸整治等多項重大公共工程，卻將廢爐碴摻入混凝土中，影響結構強度和工程品質，彰化地院近日依加重詐欺罪，重判張男7年2月、妻子邱女6年2月、林姓女婿5年6月，並追討沒入犯罪所得5245萬元。全案可上訴。

根據判決書，曾多次違反政府採購法遭判刑的張男，實際上與掛名負責人的邱女，共同經營中泰和久鈺公司，採一條龍方式；於2014年起久鈺營造標得濁水溪富州、濁水溪竹山、大甲溪校栗工程、大安溪水尾、大甲溪東勢堤防、大安溪白布帆等堤防整治工程，工程款從2、3千萬至8千多萬元，6項重大公共工程總計2.3億餘元。

2014年底，兩人的女婿林男，聽了廖姓營造同業的推銷，由中泰向廖男所屬的台翰公司購進爐碴後，再混入預拌混凝土中，供久鈺營造用於堤防堤岸整治工程中。

由於台翰的爐碴來自全興環保公司（負責人已另案審理，一審被判刑），只能用於低強度的非結構性混凝土中，不能用於結構性混凝土中，因此彰化地檢署檢察官發現後主動追查並將相關涉嫌人偵結起訴。

判決書指出，彰檢調查發現電弧爐煉鋼產生的氧化碴、還原碴等廢棄爐碴，飽含大量氧化鐵，容易因水氣膨脹、生鏽變形，進而破壞結構，經高壓蒸氣處理後雖可當成天然料粒，取代天然石材，用於非結構性預拌混凝土中，相關規定使用條件十分嚴格；但法規也明定不可用於護岸、駁坎、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋梁等結構物，但久鈺和中泰公司身為甲級營造公司卻用於結構性混凝土中，嚴重影響公共工程安全。

張男、邱女否認偷工減料，辯稱CNS國家標準並未規定不得使用再生粒料，雖然沒告知業主混入爐碴，但辯稱經過測試，混凝土強度都是夠的，品質沒有問題。

不過第三河川局以業主身分於2016年5月初，針對大安溪水尾堤防鑽心抽檢工程品質時，林男卻事先準備好52顆品質良好的鑽心，「貍貓換太子」現場掉包，彰檢檢察官同年月到場第二次鑽心取回檢體，4年下來已經嚴重鏽蝕。

當時弊案爆發後，第三河川局同年月月中，主動第三度前往鑽心108處，108顆通通都有磁吸反應，可見含有大量爐碴。2017年底勘查時，工程已出現膨脹暴凸、鏽斑現象共55處，今年再勘，又增加191處破損，其中裂縫長達10公分以上者，更多達87處。

審理法官在判決書中怒斥，2家公司將爐碴混凝土，都使用在河川區整治工程，原本就有大量水氣圍繞的環境，更易加速生鏽腐壞，加上台灣地震多，水泥結構稍有裂痕，水氣入侵加上爐碴生鏽，更加快工程崩壞，豈能說沒有損害？

法官審酌，被告張男等3人為降低成本，將不符契約約定內容的爐碴，作為混凝土摻料使用，其中張男已為累犯，審理期間否認犯罪、拒不賠償，態度欠佳，顯無悔意，故作如上判決。

(中時 )