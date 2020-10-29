2020金馬影展上週六（10／24）於官網開放線上購票，在影迷狂熱支持下，已有超過156場秒殺和即將完售。今日（10／29）除了公布加映資訊，也揭曉今年的神祕影片，金馬獎最佳紀錄片導演楊力州新作《愛別離苦》確定將在金馬影展世界首映。

曾以《奇蹟的夏天》獲得金馬獎最佳紀錄片的楊力州，在《愛別離苦》將鏡頭轉向一條在地圖上找不到的「菱潭街」，這條巷弄藏著在地復甦的特色小店，小店內也各藏有私密心事：有背負家族而支離破碎的婦女；獨立書店的女同伴侶；夫管嚴的菜攤老闆娘；在洗衣店打工的鋼琴老師；被迫與兒子分離的年輕媽媽；以及決定居家生產的樂器行孕婦。時光變遷、生命流轉，經歷總統大選、共度尾牙新年，日常交織而成的動人故事，在這條街道一一上演。楊力州以溫柔的眼光包覆著眾人的過往傷痕，深入的跟拍訪談，突破一道道情感心防，呈現出各種堅毅的女性自我樣貌。銀幕上的淚痕，閃爍著人性的溫暖微光，潸然之餘才深刻體會，原來愛與苦本就一體兩面，不曾分離。

金馬影展也將加映《默愛》、《黑色童話》、《全民審判秀》、《鳥人》、《童年往事》、《唬爛三小》等23個場次。神秘場與加演場將於本週五（10／30）下午一點起，於官網售票系統以及金馬影展展前服務台開賣，影迷千萬要把握機會，搶先購票。

(中時 )