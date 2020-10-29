雖然出生「天龍國」，簡江翰卻一心嚮往田園生活，親近土地、大自然的他退伍後返鄉從農，種植台灣越光米。（謝瓊雲攝）

永靖鄉28歲青農簡江翰，在台北市士林區社子島出生長大，天龍國小子卻一心嚮往田園生活，退伍後不顧父親反對、返鄉從農，前年開始種植台南16號越光米，去年在農會建議下報名參賽，即勇奪台灣稻米達人初賽彰化縣好米組冠軍。

不同於哥哥繼承家業，從小就喜歡大自然、昆蟲的簡江翰，就讀文化大學地理系時，農試所出身的教授說明農業與土地的關係後，讓他心生嚮往，決定從農。

退伍後他先至宜蘭實習，了解學習正宗日本種越光米，和新營農會改良種台南16號越光米的種植與田間管理方式。2016年他返回永靖，將爺爺過去種植洋桔梗的0.5公頃農田重新整理，前年正式投入一期稻作種植。

除了擁有產銷履歷驗證，他還貸款採購碾米設備，以「彰粲」為品牌自產自銷，要讓消費者吃到最美味的越光米口感；獲獎後總算讓他揮別親友長輩總覺得「種田沒前途」的耳語陰霾。

本科出身的簡江翰說，種稻沒有訣竅，也不能偷吃步，仔細觀察紀錄、按表操課，採無毒友善方式、重質不重量，平均每分地收成約1100台斤，每斤零售價90元，頗受消費者青睞。

去年初試啼聲，首度參賽就獲得佳績，今年雖因天候而影響收成，但他不氣餒，未來希望能持續擴大越光米的種植面積，穩定收益。

(中時 )