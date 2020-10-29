台南青皮椪柑產量約2萬7233公噸。（李宜杰攝）

台南「青皮椪柑」10月下旬進入產期，由於今年無颱風侵擾，青皮椪柑不僅賣相佳、收成好，價格也持續看俏。市長黃偉哲29日出席青皮椪柑宣傳記者會，邀請英國世界柑橘果醬大賽銀牌得主「果醬男孩」林韡勳，運用青皮椪柑製成風味特殊的果醬，並結合輕飲食料理，推廣青皮椪柑多元吃法。

黃偉哲表示，全台椪柑種植面積5349公頃中，南市約種植902公頃，占全台17％，產量2萬7233公噸，為全台第3大產區，並集中於東山（746公頃）、白河（149公頃）及大內（2公頃）。黃偉哲說，青皮椪柑是台南的特產，外皮青綠和一般外皮黃色的橘子不同，雖然果皮為綠色，但已具有甜度，甘甜中略帶微酸，擁有獨特的椪柑風味。

南市府農業局長謝耀清指出，為協助果農銷售，南市府將於11月7日、8日在台北希望廣場，辦理青皮椪柑展售行銷活動，及台南市假日農市辦理地產地銷行銷活動，方便消費地民眾就近採購。

謝耀清也說，為鼓勵學校踴躍訂購青皮椪柑作為營養午餐的水果，並辦理農民團體協助供應營養午餐計畫，也補助農民供應果品每公斤3元，及補貼農民團體收購運費與處理費每公斤4元。

(中時 )