去年4月退出貨運市場，轉型不動產租售業務的中連貨運（5604），29日公布前三季營收9,275萬元，稅前淨利9.57億元，歸屬於母公司累計淨利9.41億元，基本每股盈餘8.66元。公司副總經理侯冠珠表示，高獲利主要是因台中市政府徵收公司一筆土地，讓第二季出現8.76億元的售地利益。

去年4月擁有65年歷史的中連貨運，以經營環境欠佳理由，宣布大量解雇員工，全公司1,054名員工僅留約20名，正式退出貨運市場，以握有的4.7萬餘坪土地轉型不動產租售業務，手中7、8千家客戶則轉給新竹物流承運，約半數土地主要租給新竹貨運，每月租金收入約1千萬元，獲利約600萬元。

這次台中市政府辦理台中市西屯區市政路延伸安和路至工業區一路的開闢工程，徵收中連貨運位於台中市西屯區協和段的部分土地，共9937.86平方公尺，約3006.20坪，協議價格約9.82億元。

由於公司的土地都是長期持有，因此售地利益很高，公司目前還有約4.39萬坪土地，其中也有住宅用地，未來是否有部分自行開發，侯冠珠表示要由董事會決定。

(工商 )