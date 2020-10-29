中央銀行發布第三季理事會議事錄摘要，理事一致同意維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125％、1.5％及3.375％，主要基於全球經濟前景不確定性仍存，國內經濟穩定復甦，市場資金充裕等考量，對此，市場預估，政策利率將續凍至明年底。

有位理事表示，由基本面來看，主要經濟體經濟逐步恢復成長，預測台灣經濟亦逐季復甦，就疫情面而言，國內肺炎疫情較其他國家緩和，且就資金面觀察，金融體系資金寬鬆，若再降息效益其實不大，支持政策利率維持不變。另位理事指出，國內利率仍為正數，但主要國家多已降至零利率、甚至負利率，但國內股市表現穩健、經濟維持正成長，且疫情受控，故政策利率應維持不變。

有位理事認為，當前國內經濟溫和成長，且無通膨壓力，因此沒有調升政策利率的空間。但考量利率已維持低檔，亦無調降的空間，維持政策利率不變應為當前妥適的政策。另位理事表示，考量全球經濟仍存不確定性，國內應維持低利率水準。但當前利率水準已降至歷史低點，再降效果恐亦不大，也不存在升息的條件。基於不確定因素仍多，加以景氣復甦力道不夠強勁，認同政策利率維持不變。

數位理事支持政策利率維持不變的同時，對近期新台幣匯率走勢表達看法。有位理事指出，美國寬鬆貨幣政策外溢效應將蔓延全球，台灣係小型開放經濟體，所受衝擊尤大，尤其新台幣匯率將持續面臨升值壓力，對傳統產業將構成重大衝擊。宜思考有否其他方式可協助國內傳統產業，避免其發生倒閉情事。

另位理事則表示，國內景氣主要受惠於電子零組件及資通訊產品出口暢旺，但傳統產業則因新台幣匯率升值幅度較大受到影響，憂心匯率升值恐削弱產業競爭力。但一般業界普遍認同政策利率維持不變、匯率持續動態穩定的政策。

有位理事指出，當前與上年、前年比較，新台幣升值幅度高韓元，致傳統產業表現不佳，但我國出口主力的電子產品在新台幣升值趨勢下，出口仍持續成長，顯示匯率無須維持在某一水準。若當前利率維持不變，央行匯率政策應以整體產業考量，思考適當的匯率水準，且最適匯率應是可變動的。以當前情勢來看，政策利率不變是正確的政策，但匯率問題仍須未雨綢繆。

(工商 )