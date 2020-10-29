美國總統大選戰況白熱化，今年新冠肺炎疫情導致美國選民申請缺席投票（absentee ballots，由郵件或相關非親臨方式投票）人數創歷史新高，增添不確定性因子，市場持續關注重點搖擺州動向。鋒裕匯理資產管理指出，現階段正處於關鍵時期，市場仍潛藏風險，可適度布局低波動資產抗震。

根據資料統計，在2000年至2020年資料，美國綜合債券資產擁有更低的波動度，長期年化標準差僅3.42％，相較之下，同期間的全球綜合債券資產年化標準差為5.51％、亞洲為9.00％、歐洲則為10.39％；較低的波動度，也帶來更好的長期風險報酬比，觀察美國長期風險報酬比為1.47，優於全球的0.87、歐洲的0.61、亞洲的0.25。

鋒裕匯理資產管理分析本次美國大選結果的影響，若維持美國現任總統川普領導，預期將沿襲現行政策基礎，產業上則是大型科技、國防、金融和能源產業有較好的表現；倘若由民主黨候選人拜登領導，再生能源和基礎建設將成產業贏家，甚至投資人有機會看見這些政策的調整，包含：美國將重新加入2015年巴黎氣候協定、通過行政明令推翻美國現任總統川普所有反ESG政策、通過部分綠色新政。而兩者共同點上，則是均有意以擴大財政支出方式鞏固民意。

在美國固定收益資產方面，鋒裕匯理固定收益團隊表示，美國就業情況緩慢改善、消費增長，以及小型企業信心回暖，顯示美國景氣正在復甦。整體房市及消費市場表現依然強勁，目前偏好機構不動產抵押貸款證券（Agency MBS）更甚於住房抵押貸款證券（RMBS）。因為前者不但具機構保障，亦有較佳的流動性與殖利率。

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金聚焦三大收益來源，分別為優質公司債、資產證券化商品與政府公債，透過配置這些高信評資產，抵禦市場風險。其海外受託管理機構Amundi Pioneer Asset Management, Inc.為經驗豐富的團隊，平均資歷在20年以上，所使用的美國債券策略更有40年歷史，經歷市場多空周期淬鍊。

基金有完整級別，包含：五大幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、前收（A）／後收（N）、累積／配息，共有20個級別，以滿足投資人多元的理財需求。基金已於10月6日成立，共有18家銷售機構。

最後，鋒裕匯理資產管理分析，無論選情結果為何，預期投資級債券將持續獲得央行的支援；然而目前所處的景氣循環階段違約率可能攀升，投資仍應慎選產業及標的，並設法略微降低存續期風險，並備妥適當的流動性做為緩衝。

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