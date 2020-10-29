10月29日閉幕的大陸五中全會，定調未來五年（2021～2025年）全力發展內需消費為主軸之一，雖近期全球股市隨美國大選前波動加劇，觀察10月以來中證內地消費主題指數漲幅為7.33％，更勝MSCI全球股票指數及S&P 500指數分別下跌1.80％、2.73％的表現，陸股表現與其他主要股市脫鉤，顯示市場對有政策加持的陸股內需產業有期待。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，最新大陸製造業PMI來到55.1，從3月低點持續爬升，且已連續7個月維持景氣擴張區，顯示大陸景氣持續回升。此外，政府積極推出刺激買氣的各項政策，尤其是必選消費產品及汽車買氣回升，凸顯大陸消費者對未來景氣充滿信心，購買意願強。

大陸消費類股需求強勁，從大陸相關股票型基金表現得到印證，而現在逢年底通常為消費旺季，更顯示出大陸消費基金當前的投資好機會。

(工商 )