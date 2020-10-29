中職台灣大賽將於10月31日開打，這場對於中信兄弟來說至關重要，因為以過往數據來看，先取得1勝的隊伍有超過85%機率最後能奪冠，其中統一獅若先拿1勝，封王機率更是百分百，而兄弟若是先拿1敗，過去5次先例最後都輸掉總冠軍。

中信兄弟近7年第6次打進總冠軍賽，不過前5次最後都飲恨拿亞，今年則是以全年勝率第一之姿取得4場主場優勢，關鍵第一戰就在兄弟主場台中洲際球場進行，且根據售票網公布，G1門票幾乎售罄，象迷、獅迷都想為久違的「傳統一戰」應援。

而根據中職賽務部提供的資料顯示，中職總冠軍賽史先拿1勝（包含保送1勝）的球隊，在27次中有23次最後拿下總冠軍，等同有85.2%機率封王，而過去僅有4次先處於落後的球隊最後能反撲，包含1991年統一、1997年味全、2008年統一、2016年義大。

第1場勝利對兄弟來說至關重要，因為過往他們先取得1勝的奪冠機率有71.4%，但若首戰吞敗，或是對手包辦上、下半季冠軍先取得1勝優勢，最後兄弟都無法逆轉，這情況發生5次，包含2009年，以及近年對戰Lamigo桃猿的2014、2015、2017、2019年。

(中時 )