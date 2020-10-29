中央銀行公布第三季理事會議事錄摘要，數位理事對國內經濟情勢表達看法，央行略上修今年經濟成長率預測值，且預期明年經濟成長率續升，但復甦力道仍不夠強勁，且負的產出缺口仍存，整體出口若扣除電子零組件或對大陸的出口，將呈負成長。

有位理事表示，肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即將問市，乃持樂觀看法。但部分仍持悲觀看法，認為旅遊業及航空業景氣恐需時2年才能復甦。另位理事指出，根據台灣景氣衰退機率預測模型推估研究，今年經濟衰退的機率低於40％。

有位理事對未來國內經濟成長表達二項看法，其一是近年台灣出口整體表現不錯，但出口產品集中度及出口地區集中度創下20年來新高，將使得未來我國出口易受國際特定產業或特定出口地區經濟變動影響，宜關注此對未來國內經濟成長的衝擊。

其二是去年及今年我國民間投資表現亦佳，其中逾三成來自資本設備進口的貢獻，尤其半導體設備進口占資本設備進口比重超過四成。預期我國民間投資成長仍將倚重半導體產業投資，但半導體產業有其自身的景氣循環，一旦其邁入景氣循環低谷時，將不利民間投資成長，宜思考如何引導國內其他產業投資，以避免產業結構過度集中特定產業。

國內金融方面，二位理事關注央行中小企業專案貸款執行情形及其成效。有位理事表示，除電子產業外，傳統產業（不限中小企業）在疫情衝擊下經營因難，因此，宜思考除提高中小企業融通機制額度、採行利率政策外，是否有其他方式可協助受創產業。

另位理事表示，就銀行實務經驗觀察，政府紓困專案及本行中小企業專案貸款雖然利率較低，但終究須付息，民眾或企業應會審慎評估借款，當不致發生無需求而借款的現象。宜續關注紓困或利息補貼政策期間屆滿時，經濟能否明顯復甦，以及評估借款者是否仍有資金需求。

(工商 )