日媒引述知情人士透露，全球兩大相機影像感測器供應商索尼（Sony）和豪威（Omnivision）已獲得美國政府的許可，部分恢復對中國資通訊設備大廠華為出貨。

日經新聞報導指出，Sony是華為頂級CMOS影像感測器晶片的專屬供應商，使華為的手機能搭載世界級的相機，具備與iPhone等業界對手競爭的能力。華為上周發表的Mate 40系列智慧手機，仍使用Sony的影像感測器。華為並表示，Sony的影像感測器讓Mate 40系列智慧手機擁有全球最先進、功能最強大的相機系統。

另一方面，英國金融時報報導引述最近一些參加美國簡報會的人士表示，美國官方指出，只要他們不將晶片用於華為的5G業務，美國將允許越來越多的晶片公司向華為提供組件。

市場分析人士認為，上述消息可能意味著美國2020年對中國領先的科技集團，實施的嚴厲制裁可能不會像以前所想像的那樣，對其整體業務構成威脅。儘管制裁仍將對華為的5G業務構成嚴峻挑戰，但該公司重要的智慧手機部門可能有機會復甦。

(工商 )