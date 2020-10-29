韋禮安明辦線上音樂會。（KKBOX提供）

韋禮安將於12月19、20日在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會，明（30日）搶先舉辦「HyperLIVE 2020：聽我的線上音樂會」，也是他首次以虛擬舞台演出，錄製時他難掩興奮與好奇，透過螢幕看到虛擬實境中的自己時，不禁大喊：「好像《復仇者聯盟》喔！」

聊到人生首次的VR音樂會，韋禮安表示「我在現場像小朋友一樣，覺得好奇妙喔」，因在綠幕前表演，他邊唱還得邊發揮想像力，笑稱自己像在拍《復仇者聯盟》，問及最想當《復仇者聯盟》中哪個角色？他笑回：「當奇異博士好了，因為我覺得自己也是蠻奇異的，還是奇葩？」因奇異博士有瞬間移動的能力，「想去哪就去哪，所以我當奇異博士好了」。

此場演出的虛擬舞台，團隊為他打造特別的「房間」，添購諸多家具，如沙發、抱枕、地毯、檯燈、茶几等，並且在房間裡巧妙置入他的成長照片，讓粉絲一窺他的成長史。提到成長史，韋禮安分享自己1歲到17歲的私照，其中最特別的1張是嬰幼兒時期在美國的照片，「這應該是我第1次去美國，爸媽念書帶我一起去，聽說外婆也有去，但我太小不太有印象，」他更從爸媽那得知，「我外婆1句英文都不會說，但是卻可以跟外國鄰居比手畫腳聊天」。

(中時 )