根據民調顯示，民主黨總統候選人拜登民調遙遙領先川普12個百分點，在搖擺州民調中，拜登也是領先4-5個百分點，拜登可望入主白宮。不過，美國戴頓大學助理教授陳力簡卻認為，川普連任已成定局。

陳力簡在《觀察者》網站發文表示，一些主流媒體發布的民調真實性，讓人懷疑。例如10月25日最新的賓州民調顯示，川普領先拜登2個百分點；同樣的民調機構在10天以前做的調查顯示，拜登領先4個點，這樣來回就有6個百分點的變化。搖擺州民調也有這樣問題，民主基金會（NDI）10月民調顯示川普在全部搖擺州領先6-7個百分點，特拉法加集團（Trafalgar Group）顯示川普在重要搖擺州密西根、威斯康辛、賓州，均領先2-3個百分點。可是路透、NBC、538等民調均顯示川普落後6-7個點。

陳力簡認為，如果主流公共民調是正確的，拜登在賓州領先川普5-12個百分點，民主黨就不用邀請前總統歐巴馬到費城去拉票。就算請歐巴馬去助選，也應當去密西根或威斯康辛，而不是民主黨票倉的費城。

陳力簡分析指出，明尼蘇達州和內華達州可能成為川普2020年的驚喜。明尼蘇達州在2018年成為共和黨眾議院慘敗中唯一的亮點，居然把多個民主黨席位翻紅。內華達的大量酒店服務人員對於民主黨州長的封州政策表示嚴重不滿，有可能會擁抱川普的開放內華達政策。比較這兩個州，看上去川普在明尼蘇達州的成功率會更高。

(中時新聞網)