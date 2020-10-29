美食外送平台崛起，不少人都會利用開啟協槓副業人生。日前，有一名網友在加油站看到一對老夫妻也在做外送，兩人合力跑單，讓他十分感動，由於老夫妻的機車有加裝輔助輪，旁邊更掛著拐杖，讓他突然一陣鼻酸。

原PO於《UberEats台灣》上傳一張照片表示，他經常遇見畫面中的老夫妻，令他相當感動。只見他們也利用時間做起外送，由於他們的「生財工具」機車後方有加裝輔助輪，甚至在車身的右方又掛著拐杖，原PO透露，這對夫妻時常一起合力跑單。而照片拍攝時間為本月25日上午10時許，當時這對老夫妻正於加油站休息，他又再次遇見，便忍不住上前去跟他們說：「大哥，辛苦你們啦！」大哥也笑臉迎人地問原PO：「吼，系在進拍照！（實在很不好意思）」。

據知情人士表示，這對老夫妻經常出沒土城裕民路及學府路一帶，由於騎車的先生不良於行，後座便會載著太太一同出門接單，若是須要上樓，都由太太負責，夫妻倆認真生活打拚的態度，令原PO相當鼻酸，更在文末寫下：「我衷心祝福他們平安又業績好....。」

而文章曝光後，也有不少網友讚聲：「我覺得UberEats最好的就是能讓弱勢族群或長輩爸爸媽媽們多一份收入來源，希望能多點店家配合及單量」、「希望他們平安順利爆單每一天」、「謝謝外送平台提供工作機會給弱勢族群。」

(中時新聞網)