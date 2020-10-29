台南市議員呂維胤29日指出，據衛福部統計，全台約有22萬病童因癌症、心臟病及罕見疾病等因素，須跨縣市求醫，再加上2019年新生兒人數已跌破20萬人，亟須提升孕婦產期及新生兒照護醫護資源，但南部卻沒有兒童醫院，要求南市府打造國家級兒童醫院，建構完善的南部兒童醫療照護網路。

呂維胤說，台南市自然增加率逐年下降，少子化問題嚴峻，且根據衛福部統計2019年台灣18歲以下兒少5大死因，分別為周產性特定病況、事故傷害、先天性畸形變形及染色體異常、癌症和蓄意自殺，其中周產期病況和染色體異常，和新生兒存活率息息相關，發展遲緩兒童早療人數亦逐年提升，顯示新生兒、早產兒及早療兒醫療照護，亟需提升並改善。

呂維胤指出，目前台南市共有29萬2502名兒童，兒科醫師只有293人，兒科診所135家、病床數541床，且仍有18個行政區，沒有任何一位兒科醫師，醫療資源區域分配嚴重失衡，難以保障兒童醫療權利。

呂維胤認為，台南市位處嘉義、高雄、屏東之間，地理位置相當適合，市府應設立國家級南部兒童醫院，提升新生兒、早產兒和早療兒病床數和醫療設備，提升新生兒存活率。

對此，台南市長黃偉哲表認為，設置兒童醫院的條件有醫生、土地、經費3項，目前可盤點土地使用的可能性，另外也將諮詢大型醫院，評估合作相關資源。

南市府衛生局則表示，將依據人口數、醫療資源分布、交通網絡便利性及後續營運可行性，進行台南市全區多處選址評估作業，後續以促參方式鼓勵民間參與興建，未來招商將規範投資廠商，納入兒科相關醫療服務之規畫，提升南市兒童醫療照護量能。

(中時 )