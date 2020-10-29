「Defense News」27日報導，五角大廈已證實由於關鍵模擬測試的延誤，F-35計畫進入全量生產將比原先預定的2021年3月還要來得晚。

報導中指出，由於F-35需經過一系列的聯合模擬環境(Joint Simulation Environment)的測試，國防部負責採購與後勤(A&S)的羅德才能批准F-35進入全量生產。聯合模擬環境旨在模擬進階威脅，僅靠實際飛行測試無法複製此一威脅。

F-35起飛瞬間。

然而，五角大廈發布的聲明稿指出，原訂於2020年12月進行的「聯合模擬環境」測試，已確定將延期至2021年，讓國防部作出全量生產的決定被迫延期。

事實上，這不是F-35全量生產首次「遲到」，之前便曾宣布由2019年12月推遲到2021年3月下旬。如今五角大廈新聞稿的釋出，意味著F-35的全量生產計畫恐再度延期至2021年4月以後。

儘管國防部新聞稿沒給具體的時間；但羅德的發言人麥克斯威爾(Jessica Maxwell)表示，要等到聯合模擬環境測驗進行後，法定報告才能出爐，而有這份報告才能正式拍板全量生產。

即使趕進度於2021年初進行「聯合模擬環境」測試，相關數據驗證與報告撰寫仍須花上一段時間，想要在2021年3月前作出全量生產的決定，難度相當地高。

不過，她也表示F-35的初期少量生產依舊在國會的授權與撥款下持續進行，完全不受影響。

「Defense News」分析，儘管目前仍不清楚「聯合模擬環境」為何進度延宕；但五角大廈的獨立武器測試員貝勒(Robert Behler)先前在1月底的報告指出，這次「聯合模擬環境」原訂夏季時使用的模擬器，疑似因新冠肺炎大流行而影響研發工作。

雖然五角大廈已於2019年向國內與國際客戶交付134架F-35。對大部分戰機採購計畫而言，這樣的數字已與全量生產相去不遠；但是，正式拍板全量生產仍具有象徵意義。這象徵F-35已在作戰條件下進行全面測試，讓人們對這款先進戰機的成熟更具信心。

不幸的是，疫情的大流行不只延宕此一里程碑，更讓F-35的生產面臨挫折。洛克希德馬丁估計，由於疫情讓整個供應鏈生產速度放緩，至2020年底僅能交付121架F-35，比2020年初估計的141架，整整少20架。

不過，洛馬堅信，未來數年內會將產量提高至每月生產14架F-35，或達成每年交付架F-35的目標。

(中時新聞網)