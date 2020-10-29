無垢舞蹈劇場代表作《花神祭》，睽違5年再重演，藝術總監林麗珍表示，這部作品是獻給世界的善意與祝福，「大自然教會我們，退讓就是世間最美的善意，我也隨時都可以退休，能再看到這支舞，我人生無憾。」
林麗珍表示，舞作從頭到尾探討一個「退」字，「春天退去，夏天才有空間進來，夏天退去，才有秋天、冬天，如此構成美麗的循環。」
在彩排現場，由資深舞者王芊懿與黃耀廷飾演花靈，詮釋經典段落〈春芽〉，兩人全身塗白，以極為緩慢的速度，感受彼此的氣息與動作，交融在一起，最後也緩慢地分開。
林麗珍表示，當生命裡的陰陽調和時，會達到一種境界，「要跳這段舞，內心不能有絲毫的雜念，在這麼緩慢的速度裡，持續一個段落，耐性很容易被磨光，只要那個不耐煩一上來，速度就會改變，這支舞就無法完成。」
這次還有口述影像版本，林麗珍表示，這對她而言是很新的嘗試，「我希望有天可以自己蒙著眼睛，到座位上好好聽一次別人說舞，才更能為看不見的人設身處地。」
林麗珍說，若要由她說〈春芽〉段落，她會如此形容，「那是一種身體的觸感，舞者跳得像是風一樣輕柔，輕輕地吹撫過你的身體，又像是潛入水空間，盡情地優游其中。」
(中時 )
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