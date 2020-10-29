兩廳院售票系統將在11月19日全面更新，除原有的表演藝術票券，還有視覺藝術、電影、文創等不同領域票券，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，將更換為雲端硬碟，「以前觀眾搶熱門節目，需特別擴大硬碟流量，但量過大時仍會當機，未來使用雲端伺服器，彈性很大，搶票不再卡卡。」

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「新系統對表演團隊而言，透過手機，可即時看到在哪個地方，賣出幾張票，有大數據觀察，對觀眾而言，要把票轉送給誰，也會很快速。」

劉怡汝表示，新系統對表演團隊而言，能觀察票券的動態，「手機可從後台看到當下在哪裡賣出幾張，以及看見使用者從哪個介面點進來售票系統。」劉怡汝表示，從事表演團隊的票房工作，往往須等上一段時間，才能有資料可分析觀眾的購票行為，新的系統，可直接觀察。

此外，舊系統無法做到全文檢索，也有所改進，劉怡汝舉例，「以前找一場節目，必須知道確切時間、演出場地，才能找到該檔節目，有次開車看到『吳念真』相關表演，回家到系統找，但舊系統打『吳念真』搜不到，現在打上『吳念真』，所有相關的活動，都會列出來。」

劉怡汝表示，過去舊系統無法賣展覽、電影票券，是因為開立發票問題，「表演藝術的票券，不用開發票，展覽類要開，舊系統做不到開發票，新系統依次下單，結帳時，會自動分類，該開發票的會開發票。」

此外，新系統可透過LINE直接轉讓電子票，劉怡汝表示，把電子票面從LINE上轉發給欲轉讓的對象，「對方收到後，會有通知，需打開APP，把票收入電子票夾，而讓出的票券要收回，也可從APP上收回。」據了解，國內藝文活動售票系統，還包括年代售票、寬宏售票、博客來售票網等。

(中時 )