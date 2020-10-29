NCC曾邀請國安局出席聽證會 洪孟楷：國安局長認無國安議題不必涉入《大新聞大爆卦》精華片段

國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台換照案，提出包括「對國家安全的影響」等8項議題，國安局長邱國正今(29日)在立法院答詢時說，中天新聞換照案為議題討論，並未造成人心惶惶，沒有派人去聽證會。而NCC決定最快下周請中天高層到會陳述意見，作為所有NCC委員准駁換照參考，但不對外開放。對此，立委洪孟楷痛批，「給補考不是給中天補考，是不是你(NCC)要補其他行政流程，我不知道，但你的標準是什麼？」

洪孟楷在政論節目「大新聞大爆卦」中說，今天上午剛好國安局局長到外交國防委員會備詢，特別質詢了關於國安局是否收到來函出席中天聽證會，他則大讚邱國正，因為他有一說一，有二說二，證實確實有收到來函，但是國安局沒有派員，因為他國安局認為中天換照案為議題討論，沒有造成人心惶惶。

洪孟楷說，邱國正講得很含蓄，提到NCC、國安局都是獨立機關，換言之國安局也很清楚認知這沒有國安議題，所以不去介入其他部會業務範圍；於是洪孟楷又追問有沒有真憑實據，不管是中天或是任何一家電視台有國安疑慮，若有都支持法辦，而邱國正回應，不好介入，國安局會持續注意。

對此，洪孟楷直言，「意思就是沒有證據，因為每天都要注意啊，畢竟隨時可能發生情況，但此時此刻沒有真憑實據，可以證明有新聞台有國安疑慮，那麼簡單道理講完，今天給補考，不是給中天補考，而是NCC是不是要補其他行政流程，我不知道，但我們回到最原始問題，你的標準是什麼？聽證會沒準備好，所以要再一次？那未來有任何其他新聞台換照是不是也要有同樣標準？才不會讓人家覺得你雙重標準。」

(中時新聞網)