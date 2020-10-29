Raye表示，動物保護之所以重要，是因動物就是環境的一部分。（趙雙傑攝）

7年前，導演Raye以紀錄片《十二夜》喚起大眾對收容所犬貓的關注，甚至影響《動保法》隔年火速修法。但電影下檔了，缺乏完整配套措施的新法，也讓免於安樂死的犬貓像陷入新的地獄，種種一切，讓Raye決議催生出《十二夜2》，帶大眾回到第0夜，了解浪犬浪貓產生的問題根源。

Raye沉重的說，當初政府快速推動收容所零安樂死，讓她很錯愕，「台灣收容所領養率才剛好超過安樂死比率，我們沒有預算支撐零安樂死。且零撲殺後，大家難道不會再丟狗嗎？這不是真正面對問題的方式。」

鏡頭伏身在地，讓觀眾隨犬隻視野，從進到收容所的第1夜，一起迎接第12夜後的死亡，造就《十二夜》難以過目即忘。但在《十二夜2》，零撲殺政策下的收容所，卻將牠們打入新的輪迴。柵欄後每一寸空地，無不擠滿身心狀態虛弱的犬隻。犬貓僅能在毫無理由的死亡及充滿病痛的生命間選擇，任人刀俎。

Raye表示，推出《十二夜》後，有志工邀請她到收容所探訪現況，「狗的地域性很強，會搶地盤、護食、打架，我看到牠們擠在一個小小的空間，連生病的、打架流血的，都很難移到別的地方，因為各收容所都爆滿，6千隻乘載量的收容所，會塞進7萬隻動物。心情真的很複雜。」

因此，Raye決定回到第0夜，跟著推動下鄉絕育的動保協會，探索犬貓進入收容所前的軌跡，並走訪日本、美國、奧地利的收容所，看見收容所如何轉型為教育空間，「最重要的就是飼主教育，台灣仍然有許多飼主放養不結紮的犬貓，讓流浪犬貓越來越多。只有教育好飼主，我們才能停止浪浪沒有解答的輪迴。」

《十二夜》自2013年於台灣上映後，Raye儼然成為動保議題意見領袖之一。但這位領頭羊笑稱，其實自己曾是一位跟班，「國中有位女同學，抓我一起去參觀員林收容所，看完之後，我們覺得應該要有更多人知道這個地方，印了傳單到處發給同學。她會像『小太妹』一樣，要別人去參觀，我則是負責在旁邊附和『對啊對啊』的小嘍囉。」

小嘍囉長大，成為一名影片剪接師。某日Raye看到一部紀錄片《血色海灣》，裡頭無情獵捕海豚的景象，觸目心驚，反思起動物權益。正巧也在那陣子，在臉書與當年的小太妹相逢，相約再回員林收容所，「結果我們發現，過了15年，那裏還是一樣。」這也促成她拍攝首部紀錄片《十二夜》的起點。

Raye表示，動物保護之所以重要，是因動物就是環境的一部分，「我們的吃穿用品，都與動物脫不了關係。但因為現代人生活中看不見動物，才會令人容易漠不關心。當我們關心動物，就是在關心自己生長的環境，希望藉由紀錄片，能夠一再擴及新的受眾，了解關心動物的重要。」

(中時 )